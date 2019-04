Lega chiede di stralciare norma Salva Roma

ROMA, 18 APR - La Lega ha chiesto di stralciare la norma "Salva Roma" dal dl crescita. E la misura potrebbe alla fine non comparire in quel testo anche perché esula dalla materia del decreto. Lo riferiscono all'ANSA fonti governative. La versione finale del provvedimento, che tornerà in Cdm il 24 aprile, non è però ancora pronta. E al momento trova conferma, da fonti governative leghiste, solo la richiesta dello stralcio. Da giorni, ricordano le stesse fonti, Matteo Salvini ha espresso dubbi sulla norma.