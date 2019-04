Onu sceglie paese Molise per campagna Mcr

CIVITACAMPOMARANO (CAMPOBASSO), 18 APR - Civitacampomarano è stata ammessa a far parte della "Making Cities Resilient" (MCR), Campagna delle Nazioni Unite Unisdr (United Nation Office for Disaster Risk Reduction), ufficio Onu per la riduzione dei disastri. Un risultato di rilievo per il piccolo borgo molisano che, in tal modo, entra a far parte di una rete internazionale a cui, ad oggi, in Italia aderiscono circa 150 città. La Campagna Mcr delle Nazioni Unite si pone l'obiettivo di incrementare la riduzione dei rischi di catastrofi e l'aumento della resilienza delle comunità. "La partecipazione ci consentirà di implementare le azioni che l'amministrazione comunale pone in essere nel settore - ha spiegato il sindaco Paolo Manuele - e aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento attivo dei cittadini all'interno del sistema e delle politiche di protezione civile".