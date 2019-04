Fanno prostituire figlia 13enne,indagati

PISA, 18 APR - 'Vendevano' la figlia 13enne a due adulti in cambio di regali e ricariche telefoniche: ora i genitori della ragazzina e due uomini sono imputati di violenza sessuale su minore sotto i 14 anni. L'inchiesta è coordinata dal pm della Dda di Firenze Eligio Paolini. I genitori sono imputati anche di induzione alla prostituzione minorile. I fatti, che si sono svolti nel Pisano, risalirebbero al 2013. La vicenda però è emersa all'attenzione degli inquirenti solo dal 2015 quando uno dei due adulti che avrebbe abusato della minore avvisò i carabinieri con una telefonata anonima. Proprio la telefonata rivelò la vicenda. Il sessantenne disse ai carabinieri che l'altro adulto abusava della minore, poi successive indagini hanno permesso di accertare che anche lui avrebbe abusato della 13enne con il consenso dei genitori. Gli abusi ci sarebbero stati fin da quando la ragazza aveva 13 anni. Stamani si è aperta a Firenze l'udienza preliminare in cui il pm ha chiesto il processo per i quattro imputati.