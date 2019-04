Milan: Cutrone, vogliamo Champions

MILANO, 18 APR - "Sarebbe bellissimo fra un po' di mesi partecipare alla Champions League". Patrick Cutrone sogna il debutto sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo, dove il Milan è assente da cinque anni. "E' l'obiettivo di tutta la squadra, dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi - ha spiegato a Sky Sport l'attaccante rossonero, all'antivigilia della trasferta di Parma -. Mancano sempre meno partite, sono sei finali da cercare assolutamente di vincere". Cutrone non nasconde l'ambizione di trovare più spazio, e si considera complementare a Piatek. "Con Kris ho un bel rapporto, scherziamo in allenamento e penso che abbiamo di mostrato di poter giocare insieme, mi trovo bene con lui - ha sottolineato -. Io faccio di tutto per convincere il mister, do il massimo in allenamento e quando entrerò in campo mi farò trovare pronto".