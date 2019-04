Greta, in piazza per le nostre speranze

ROMA, 18 APR - "Tanta gente importante si congratula con me, ma non so di che cosa si congratuli. Milioni di studenti sono andati in sciopero per il clima, e nulla è cambiato, le emissioni continuano come prima. E allora perchè queste persone importanti si congratulano con me? Noi siamo scesi in piazza non per farci i selfie, ma perchè vogliamo che voi agiate. Lo facciamo per reimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre speranze". Lo ha detto stamani a Roma Greta Thunberg nel suo intervento a un convegno al Senato sul clima. (ANSA).