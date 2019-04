Intimidazione a giornalista radio Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 18 APR - Persone non identificate la scorsa notte hanno messo in atto un'intimidazione ai danni di Gianni Baccellieri, giornalista di "Radio Antenna Febea", emittente di Reggio Calabria. L'automobile del giornalista é stata cosparsa di liquido infiammabile ed incendiata. La vettura, a causa dell'attentato, é rimasta distrutta. L'emittente radiofonica, in una nota, esprime vicinanza a Baccellieri. "Questo ennesimo vile gesto d'intimidazione contro il nostro speaker - si afferma nel comunicato di Radio Antenna Febea - non potrà fermare la libera informazione che ogni giorno cerchiamo di garantire dalle nostre frequenze. Forniremo ogni supporto possibile a Gianni per superare questo difficile momento e auspichiamo venga fatta chiarezza da parte delle autorità competenti su questo preoccupante episodio". "Solidarietà e vicinanza" a Baccellieri sono state espresse dal vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Riccardo Mauro, che ha parlato di "vile attentato". (ANSA).