Atti osceni davanti a bimbi, arrestato

BOLOGNA, 18 APR - Un operaio italiano di 44 anni è stato arrestato, in un'operazione congiunta di Polizia e Carabinieri, con l'accusa di avere compiuto atti sessuali in presenza di bambini, davanti a scuole elementari e materne e in giardini pubblici del Bolognese. L'uomo, incensurato, risponderà di corruzione di minorenne ed è stato fermato in flagranza di reato ieri pomeriggio a Calderara di Reno, nei pressi di due scuole dove i bambini, durante un momento di ricreazione, erano usciti nel cortile. Secondo gli investigatori, sarebbero diverse decine gli episodi dello stesso tipo per i quali l'uomo è indagato, avvenuti negli ultimi mesi fra San Giovanni in Persiceto, Pieve di Cento, Baricella e Calderara di Reno. Le indagini, condotte dal Commissariato e dalla Compagnia Carabinieri di San Giovanni con il coordinamento del Pm Augusto Borghini, sono partite dopo le numerose segnalazioni arrivate da genitori dei bambini e anche da alcune maestre degli istituti dove l'uomo si 'esibiva'.