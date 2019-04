M5S, Lega frena su tutela marchi storici

ROMA, 18 APR - "La Lega si sta opponendo all'inserimento della cosiddetta 'norma Pernigotti', cioè quella per salvaguardare i marchi storici del Made in Italy, nel decreto Crescita". Lo scrive su Fb Susy Matrisciano, senatrice M5S, sottolineando che "in favore di telecamera e nei retroscena sui giornali la Lega si bea di essere il partito del "fare" e poi invece nelle segrete stanze è quella del "no" che mette i bastoni fra le ruote al cambiamento, alla salvaguardia delle imprese e ai diritti dei lavoratori".