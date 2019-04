Festival della Tv a Dogliani, 156 ospiti e 40 incontri

TORINO, 18 APR - E' ai nastri di partenza l'ottava edizione del Festival della Tv e dei Nuovi Media, a Dogliani (Cuneo) dal 2 al 5 maggio, dedicato al tema delle Percezioni. Saranno 156 gli ospiti e 40 gli incontri. "Il programma è fitto di appuntamenti e incontri su un ventaglio molto ampio di temi, in grado di attrarre pubblici diversi", sottolinea la direttrice Federica Mariani. Tra gli ospiti il presidente della Camera, Roberto Fico, l'editore Urbano Cairo, il presidente della Rai Marcello Foa e l'amministratore delegato Fabrizio Salini. Molti i personaggi del piccolo schermo e dello spettacolo, come Claudio Bisio, Paolo Bonolis, Manuel Agnelli, Joe Bastianich e Luca Zingaretti che parteciperà a un incontro sui 20 anni del commissario Montalbano. A Dogliani saranno presenti i direttori di molte testate giornalistiche e protagonisti del web. "Dogliani si prepara con ansia a ospitare il Festival", dice il sindaco Franco Paruzzo. Come sempre la partecipazione è gratuita e non sono previsti compensi per gli ospiti. (ANSA).