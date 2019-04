Serie A: Guida l'arbitro di Inter-Roma

ROMA, 18 APR - Marco Guida di Torre Annunziata è stato designato per arbitrare Inter-Roma di sabato sera alle 20,30. Juventus-Fiorentina, in programma sempre sabato ma alle 18, è stata affidata a Fabrizio Pasqua di Tivoli. Daniele Orsato di Schio è stato 'nominato' per Napoli-Atalanta, in programma lunedì 22 alle 19; infine, Daniele Chiffi di Padova dirigerà Lazio-Chievo sabato alle 15 e Paolo Valeri di Roma II fischierà in Parma-Milan di sabato alle 12,30.