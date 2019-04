Iran: Rohani, Usa arrabbiati contro chi non obbedisce

ISTANBUL, 18 APR - "Gli Stati Uniti sono arrabbiati con tutte le forze che non obbediscono, non sono sotto il loro controllo e impediscono loro di raggiungere gli scopi che si sono prefissati nella regione", come nel caso della "resistenza della nazione iraniana e delle sue forze armate". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, partecipando a una cerimonia a Teheran in occasione della Giornata nazionale delle forze armate. "I grandi poteri, e in particolari gli Usa e i sionisti, non vogliono stabilità, unità, sicurezza e fraternità nella regione", ha aggiunto Rohani, ringraziando le forze armate di Teheran che "negli ultimi 40 anni sono sempre state al fianco della nazione iraniana e della rivoluzione islamica, sacrificandosi per garantire l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Iran". Il presidente iraniano è quindi tornato a condannare l'inserimento dei Pasdaran nella lista nera Usa delle organizzazioni terroristiche: "I nostri nemici pensano che le Guardie della rivoluzione siano solo una parte dell'esercito ma si sbagliano e devono sapere che sono presenti in tutto l'Iran e che la nazione iraniana le considera parte di sé. (ANSA).