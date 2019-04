Sicurezza: Orlando, pronto ad adire Tar

PALERMO, 18 APR - "Qualora la prefetta di Palermo si dovesse adeguare alla direttiva del ministro dell'Interno adirò al Tribunale amministrativo sulle cosiddette zone rosse. Questo è un segno dell'involuzione politica di questo ministro, si parla di caccia ai balordi, mi chiedo qual è l'espressione giuridica". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in conferenza stampa. Orlando ha anche parlato della questione migranti annunciando che presemterà un esposto alla Corte di giustizia dell'Aja per violazione dei diritti umani: "L'avevo presentato un anno e mezzo fa, lo rifarò arricchendolo di nuovi elementi. Siamo in presenza - ha spiegato - di un disegno eversivo del ministro dell'Interno".