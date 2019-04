Casellati: grazie Greta per tuo coraggio

ROMA, 18 APR - "Un grazie speciale a Greta, che ha percorso migliaia di chilometri per essere oggi qui con noi". Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati accoglie la giovane paladina svedese delle battaglie per l'ambiente a Palazzo Madama per il convegno "Clima: il tempo cambia. E' tempo di cambiare" organizzato in sala Koch. "Senza di te, - aggiunge - senza il tuo coraggio, senza il tuo esempio, cara Greta, la strada per portare i temi ambientali al centro del dibattito politico internazionale sarebbe stata più difficile, più tortuosa". Tutto completo in sala Koch, esauriti anche i posti in piedi per Greta Thunberg. La sala era al completo tanto che i vigili del fuoco hanno verificato che non fosse superata la capienza di sicurezza. Non tutti i giornalisti in fila all'entrata del palazzo già dalle 9 sono potuti entrare.