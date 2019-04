Roma: Ranieri,battere l'Inter una spinta

ROMA, 18 APR - "La partita di San Siro sarà importantissima in caso di vittoria, un risultato positivo potrebbe darci una spinta notevole ma, se ci fosse una battuta d'arresto, non cambierebbe il nostro umore, perché sappiamo di dover sudare e lottare per arrivare fino in fondo a testa alta". Così l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in vista della sfida di sabato sul campo dell'Inter. "Anche loro stanno lottando per entrare in Champions, ma in pratica ci sono molto vicino, per noi è una bella sfida", aggiunge l'allenatore giallorosso, ricordando che quella nerazzurra "è una squadra che sta in salute, che pressa, corre e lotta", ma anche la Roma sta vivendo un buon momento: "Dopo un mese e mezzo di lavoro la squadra mi conosce meglio, sa come ragiono. E le due partite con Sampdoria e Udinese ci hanno dato convinzione, un'autostima importante".