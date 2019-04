Venezia,auto contro tram, traffico tilt

VENEZIA, 17 APR - Traffico viario in tilt nel pomeriggio a Venezia per un incidente tra un'autovettura ed il tram monorotaia, nei pressi di Piazzale Roma, con immediate conseguenze sulla circolazione lungo il Ponte translagunare, tra Mestre e la città storica. La vettura, forse in un tentativo di sorpasso, ha urtato il tram su un lato, rimanendo infine incastrata tra il mezzo pubblico e la barriera di protezione della rotaia. La conducente dell'auto ha riportato lievi ferite, ed è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Illesi i passeggeri del tram. Nel frattempo la coda di veicoli in attesa sul Ponte che venga liberato il punto dell'incidente è aumentata, mandando in crisi il traffico verso Venezia. Molte persone sono scese dai mezzi pubblici, per raggiungere a piedi, lungo le corsie pedonali del ponte, la città lagunare. Sul posto è intervenuta con i pompieri la polizia municipale.