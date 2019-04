Brennero: Austria blocca tir per 5 festivi e 'ponti'

BOLZANO, 17 APR - In previsione dell'esodo pasquale, l'Autostrada del Brennero segnala traffico intenso in carreggiata sud nella giornata di venerdì, mentre le autorità austriache hanno introdotto nuovi divieti di circolazione per i mezzi pesanti per le giornate 19 aprile, 1 maggio, 30 maggio, 10 giugno e 20 giugno. Si tratta di festivi e giornate 'ponte' in Austria. Il Commissariato del Governo di Bolzano, di conseguenza, ha decretato a sua volta il divieto di circolazione tra Vipiteno e il Brennero in direzione nord in concomitanza con le restrizioni decise oltre confine, per non congestionare inutilmente quel tratto di autostrada. Autostrada del Brennero suggerisce agli utenti di consultare le previsioni del traffico sul sito di A22, o di chiamare il Centro Assistenza Utenti, prima di mettersi in viaggio.