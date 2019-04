Suicida dopo messaggio Fb, indagini

CAGLIARI, 17 APR - E' attesa nelle prossime ore l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Cagliari per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un operaio di 39 anni di Sestu: il sospetto è che l'uomo si sia impiccato dopo un messaggio minatorio postato su Facebook e poi rimosso. I carabinieri della compagnia di Dolianova, su delega della pm Rossella Spano, stanno sentendo gli amici del 39enne il quale, negli ultimi tempi, pare fosse in gravi difficoltà economiche e avesse messo in piedi un fumoso commercio di pezzi di ricambio per auto. Alcuni clienti scontenti gli avrebbero inviato messaggi di fuoco, compreso quello 'incriminato'. "Brutto bastardo stai continuando a imbrogliare la gente. Ti conviene impiccarti: ti sei messo nei casini con gente che non sai cosa ti combina. Sei messo proprio male...", questo il testo comparso su Fb. Qualche ora dopo averlo ricevuto l'uomo si è ucciso. Secondo fonti investigative, al momento è prematuro associare il gesto estremo al messaggio.