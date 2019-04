Cosa e dove con mappa laquilaincentro.it

L'AQUILA, 17 APR - Attività commerciali, negozi, studi professionali, uffici, attività culturali e ricreative: ne compaiono almeno 170 oggi su laquilaincentro.it, una mappa online, in continuo aggiornamento, delle attività che può trovare nel centro storico dell'Aquila chi voglia fare shopping, bere un caffè, sfogliare un libro, mangiare in locali che propongono diversi tipi di cucina. A fornire questo utile e agile strumento è l'azienda aquilana Mister Wolf, l'obiettivo è mettere ordine nel numero delle attività presenti nel capoluogo abruzzese laddove i motori di ricerca fanno ancora confusione tra prima e dopo il terremoto del 2009. Frequente, infatti, la domanda 'chi ha riaperto in centro?'. Il sito consente di capire la distribuzione delle attività nelle zone della città e le percentuali per categoria ed è un invito a utenti e operatori a contribuire per precisare i contenuti. A breve anche e-commerce e promozione online, interviste a titolari di negozi e riferimenti storici. Per informazioni contact@mister-wolf.it.