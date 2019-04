Mollicone:chiusa inchiesta per 5,tre sono carabinieri

ROMA, 17 APR -La procura di Cassino (Frosinone) ha concluso le indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa all'inizio di giugno 2001, con il relativo "avviso" ai cinque indagati. Ci sono l'ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie e il figlio Marco e due carabinieri all'epoca dei fatti in servizio nel comune in provincia di Frosinone. I tre membri della famiglia Mottola sono indagati per concorso in omicidio aggravato e occultamento di cadavere. L'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie Annamaria e del figlio Marco, che dovranno rispondere di omicidio volontario sono indagati per concorso in omicidio aggravato e occultamento di cadavere. IL sottufficiale dell'Arma Vincenzo Quatrale è indagato per concorso in omicidio volontario mentre un altro militare, Francesco Suprano, è indagato per favoreggiamento.