'AS', Salah vuole lasciare Liverpool

ROMA, 17 APR - Momo Salah avrebbe deciso di lasciare il Liverpool. L'indiscrezione è oggi rilanciata dallo spagnolo 'AS', secondo cui il 26enne attaccante egiziano avrebbe chiesto alla dirigenza dei Reds di essere ceduto a fine stagione. Alla base della clamorosa svolta ci sarebbe una accesa discussione con il tecnico Jurgen Klopp e che fonti dello spogliatoio dei Reds avrebbero confermato al quotidiano spagnolo. L'ex Fiorentina e Roma avrebbe anche minacciato di voler far ricorso a 'transfer request', meccanismo previsto dalla Premier e con il quale calciatore comunica ufficialmente al suo club il desiderio di essere trasferito, salvo poi - grazie anche alla mediazione della proprietà - a convincersi a non far ricorso a quella formula, accettando l'impegno del club a facilitare il suo trasferimento se alla fine della stagione il calciatore manterrà l'idea di lasciare Anfield.