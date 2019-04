Viminale, esclusi dissapori con vertici militari

ROMA, 17 APR - "Continuano le interlocuzioni dirette e ai massimi livelli tra Viminale e vertici militari, anche per definire le prossime strategie operative. Sono esclusi dissapori, polemiche o malumori anche per la direttiva diffusa ieri, che infatti ricalca alcuni passaggi già esplicitati in un analogo provvedimento di poche settimane fa". Così fonti del Viminale. "Non solo. La Marina Militare - aggiungono le fonti - ha dichiarato in documenti ufficiali trasmessi al Viminale di svolgere 'l'importante attività di polizia dell'alto mare al fine di garantire la sicurezza anticipata delle frontiere marittime esterne', e in base a questa attività ha chiesto (e già ricevuto in passato) significativi finanziamenti".