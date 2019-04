Papa: incontra Greta Thunberg a fine udienza generale

CITTA' DEL VATICANO, 17 APR - Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, papa Francesco ha brevemente incontrato Greta Thunberg, la giovane attivista svedese contro i mutamenti climatici. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di mano e un breve scambio di battute. Greta, in pantaloni neri, scarpe da ginnastica blu-viola e maglia grigia, accompagnata da un giovane che reggeva un ombrello per il sole, da dietro la transenna ha mostrato al Papa, molto sorridente, un cartello bianco con la scritta "Join the climate strike" (Unitevi allo sciopero per il clima).(ANSA).