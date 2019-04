Notte sul tetto per operai Gls Piacenza

PIACENZA, 17 APR - Hanno passato la notte sul tetto dell'azienda i lavoratori della Gls Piacenza, addetti al facchinaggio nella logistica, che da ieri pomeriggio stanno protestando contro il licenziamento di 33 persone. Non ci sono stati problemi e gli operai sono stati tenuti sotto controllo da polizia e sono presenti anche una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza, per precauzione. Si attendono sviluppi, come l'annuncio della convocazione di un tavolo di trattative.