Auto: in Europa -3,6% immatricolazioni marzo, Fca -11,7%

TORINO, 17 APR - Le immatricolazioni di auto nell'Unione Europea più Efta (Svizzera, Norvegia e Lussemburgo) sono state a marzo 1.770.849, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2018. Il primo trimestre chiude con 4.032.881 auto vendute, in calo del 3,2%. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto. Il gruppo Fca ha immatricolato a marzo 106.680 auto nei mercati dell'Europa più Efta, l'11,7% in meno dello stesso mese del 2018. La quota è del 6%. Nei primi tre mesi dell'anno il gruppo ha venduto 259.733 vetture, con una flessione del 10,6% e una quota pari al 6,3%. (ANSA).