Nave 'Mare Jonio' a 30 miglia da Libia

ROMA, 17 APR - "Notte di mare agitato con forti venti da Sudest, nessuna segnalazione di navi in pericolo. Pattugliamo area a sud delle piattaforme petrolifere, a circa 30/35 miglia dalle coste libiche tra Zuara e Sabratha". Così suldiario di bordo della mare Jonio, la nave di Mediterranea saving humans partita per un'altra missione di ricerca e soccorso di migranti. "La preoccupazione a bordo - spiegano - è per chi potrebbe essere partito o partire nelle prossime ore su imbarcazioni di fortuna in condizioni di mare non facili".