Trump: correrò contro Sanders e Biden

NEW YORK, 16 APR - ''Ritengo che il pazzo Bernie Sanders e l'addormentato Joe Biden saranno i due finalisti'' democratici per le elezioni del 2020. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, sottolineando di non vedere l'ora di correre contro chiunque sia. Trump attacca poi Sanders per la sua dichiarazione dei redditi. ''Bernie Sanders e sua moglie dovrebbero pagare le tasse pre-Trump sui loro 600.000 dollari di reddito. Si lamenta sempre dei tagli alle tasse, tranne quando e' lui a beneficiarne. Hanno realizzato una fortuna con Trump, ma lo hanno fatto anche tutti gli altri e questa e' una cosa buona, non una cattiva'', twitta il presidente Usa.