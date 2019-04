L'Uomo Vitruviano di Leonardo, modello del mondo

VENEZIA, 16 APR - Non smette di riservare sorprese l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, quella figura umana nuda inscritta nel contempo in un cerchio e in un quadrato, considerata tra le massime espressioni umanistiche dell'uomo "modello del mondo", come rileva il sottotitolo della mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, fino al 14 luglio, dedicata ai disegni del genio toscano, con inserti di Durer e allievi del maestro, a 500 anni dalla morte, e simbolo per l'euro a dimostrazione di una visione del denaro al servizio dell'uomo, come ebbe a dire l'allora governatore di Bankitalia, Carlo Azeglio Ciampi. C'è la possibilità, infatti, che Leonardo possa aver usato, fidandosi di una errata trascrizione di un testo vitruviano, un dato diverso rispetto a quello originale nel calcolo delle proporzioni. In sostanza utilizzando una misura del "piede" pari ai nostri 26 centimetri, da moltiplicare per 7 per arrivare all'altezza dell'uomo perfetto.