Greta, 'Notre-Dame sarà ricostruita'

STRASBURGO, 16 APR - "Il mondo ha assistito con orrore e enorme dolore all'incendio di Notre Dame ma questa sarà ricostruita. Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide ma temo non lo siano". Lo ha detto l'attivista per il clima Greta Thunberg rivolgendosi agli eurodeputati al Parlamento Ue. "La nostra casa sta crollando e il tempo stringe - ha aggiunto - e niente sta succedendo. Bisogna pensare come se dovessimo costruire una cattedrale, vi prego di non fallire".