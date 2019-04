FA assolve Hennessey, ignora il nazismo

ROMA, 16 APR - Nessuna punizione per Wayner Hennessey, 32enne portiere gallese del Crystal Palace, fotografato col braccio destro in aria e la mano sinistra sulla bocca in una foto postata su Instagram dal compagno di squadra tedesco Max Meyer, dopo la vittoria in Coppa d'Inghilterra sul Grimsby del 5 gennaio scorso. Nei confronti dell'estremo difensore di una delle squadre di Londra non è stata applicata alcuna sanzione da parte della Disciplinare della FA, che ha riconosciuto un "deplorevole grado d'ignoranza" su Adolf Hitler, il regime nazista e il fascismo. Hennessey ha negato l'accusa e ha riferito che ogni somiglianza con il gesto nazista era "assolutamente casuale". L'accusa non fu comprovata da due membri su tre della Disciplinare, che hanno ritenuto la foto "male interpretata".