Betis esercita opzione riscatto Lo Celso

ROMA, 16 APR - Il Betis Siviglia ha esercitato l'opzione di acquisto su Giovani Lo Celso, il centrocampista offensivo argentino il cui cartellino era di proprietà del Psg. Lo ha ufficializzato il club andaluso che ha anche fatto sapere di aver fatto firmare al giocatore classe '96 un contratto fino al giugno 2023. Reduce da una stagione a mezzo servizio in Ligue1, chiuso anche dai tanti fuoriclasse del club parigino (dove era approdato giovanissimo nel 2017), Lo Celso è stato invece protagonista di una grande annata in Andalusia, diventando uno titolare indiscusso del team biancoverde, con ben 15 gol segnati in 40 partite. Per il riscatto il Betis verserà 22 milioni.