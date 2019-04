Inter: nessuna lesione per Borja Valero

MILANO, 16 APR - Buone notizie per Luciano Spalletti: nessuna lesione muscolare per Borja Valero che oggi si è sottoposto ad esami clinici dopo il problema fisico rimediato nella partita contro il Frosinone. Il centrocampista oggi non si allenerà e sarà valutato giorno per giorno ma potrebbe essere a disposizione contro la Roma, partita in cui il tecnico nerazzurro deve già fare a meno di Brozovic.