Musica: Renga, ho trovato il mio spazio con 'L'altra metà'

MILANO, 16 APR - Esce venerdì 19 aprile l'ottavo album di Francesco Renga, intitolato 'L'altra metà', che sarà il protagonista di un nuovo tour con due anteprime speciali. La scaletta composta dai dodici brani del nuovo lavoro, da 'Aspetto che torni' a 'Oltre', sarà presentata in anteprima il 27 maggio all'Arena di Verona, mentre il 13 giugno sarà la volta del Teatro Antico di Taormina. In autunno, con partenza l'11 e 12 ottobre dagli Arcimboldi di Milano, Renga sarà poi impegnato con un lungo tour nei teatri italiani. "Con questo album - ha detto l'artista - ho trovato un nuovo spazio ed un linguaggio aperto, per parlare con tutti ma restando coerente con me stesso".