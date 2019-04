Serie B: 12 squalificati

ROMA, 16 APR - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato 12 giocatori dopo la 33a giornata di campionato. Tutti per una giornata a eccezione di Addae (Ascoli) fermo per due turni. Gli altri squalificati sono: Ninkovic (Ascoli), Lucioni (Lecce), Sgarbi (Perugia), Adorni (Cittadella), Asencio (Benevento), Bruno (Pescara), Jajalo (Palermo), Martinelli (Foggia), Minala (Salernitana), Scognamiglio (Pescara) e Valiani (Livorno). Squalificato per un turno anche il tecnico del Benevento Tisci, mentre il club sannita è stato multato di 2.000 euro.