Ferita Notre Dame come Assisi per sisma

ASSISI (PERUGIA), 16 APR - "Sgomento e dolore" sono i sentimenti dei frati di Assisi nel vedere la volta di Notre Dame a Parigi squarciata dal fuoco, un'immagine che ricorda tantissimo quella del crollo delle vele della Basilica superiore di San Francesco per il terremoto del settembre del 1997. A parlarne con l'ANSA è padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento. "Notre Dame risorgerà come la nostra Basilica" ha sottolineato il francescano. "Come Assisi - ha aggiunto - è uno dei simboli dell'identità cristiana. Per questo vedere Notre Dame divorata dalle fiamme provoca sgomento e dolore che attraversano l'anima e la carne". (ANSA).