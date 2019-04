Calcio: Salvini, saranno espulsi dall'Italia 54 tifosi Ajax

ROMA, 15 APR - Saranno espulsi per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera domani mattina 54 tifosi olandesi, arrivati in Italia nelle ultime ore. Lo fa sapere il Viminale, spiegando che "l'allontanamento dal territorio nazionale è reso possibile dal Decreto Sicurezza". Il gruppo era in Italia per assistere a Juve-Ajax ed è stato trovato in possesso di armi, fumogeni, petardi. "Grazie alla Polizia: nessuno può permettersi di venire in Italia per creare disordini. I nostri stadi e le nostre città sono chiuse per i violenti!", commenta il ministro Salvini.