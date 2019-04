Libia: Tajani, basta scontro con Francia

ROMA, 15 APR - "L'appello che io lancio a Italia e Francia è chiudere la stagione del braccio di ferro e arrivare a una soluzione per stabilizzare la Libia". A chiederlo è Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ai microfoni di Rai Radio1. "Andando avanti così - spiega - ci saranno solo morti e migranti che scapperanno e arriveranno sulle nostre coste. Bisogna intervenire subito. Il dovere dell'Unione è di mettere insieme francesi e italiani per trovare un accordo. I francesi hanno commesso degli errori, ma l'Italia ha una presenza troppo debole per essere incisiva".