Champions: ten Hag "Ajax dovrà superare il suo limite"

TORINO, 15 APR - L'Ajax "dovrà superare un'altra volta il suo limite" per andare ancora avanti in Champions: "l'abbiamo fatto con il Real a Madrid, una settimana fa ad Amsterdam con la Juve, dobbiamo superarci ancora domani, vogliamo andare il più avanti possibile". Così il tecnico dei Lancieri Erik ten Hag che, sul dubbio legato alle condizioni fisiche di de Jong, spiega: "Lui è ottimista, lo è sempre. Dipende dal giocatore, l'ultima decisione sarà la sua, certo il rischio deve valere la pena, se è troppo grosso non lo corriamo. Ma lui è pensa in positivo. Ma non penso che influisca il fatto che Frenkie l'anno prossimo giocherà nel Barcellona: questa stagione - ha aggiunto ten Hag - è troppo importante per tutti per pensare a cosa accadrà nella prossima".