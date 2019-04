Lega Pro: liste senza limitazioni di età

ROMA, 15 APR - Nessuna limitazione d'età nelle liste dei giocatori di Serie C. E' la novità annunciata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli al termine dell'assemblea dei club che si è svolta a Firenze. "Abbiamo dato una nuova direzione al nostro calcio. Siamo ad una svolta e con unità di intenti viene segnato un nuovo percorso che mette al centro la sostenibilità economica e le regole - le parole di Ghirelli - dobbiamo passare a un progetto unitario, a partire dall'attuale sistema delle liste che impone limitazioni di età e che è stato più volte modificato nel corso degli anni ma non ha portato risultati apprezzabili: né in ordine alla crescita di giovani talenti, né allo sviluppo dei nostri settori giovanili, né alla sostenibilità economico-finanziaria della categoria".