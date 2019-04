Eternit, Vercelli valuta omicidio doloso

TORINO, 15 APR - Da omicidio colposo a omicidio volontario: è il cambio di imputazione che sta valutando la procura di Vercelli nel procedimento a carico dell'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny per i circa trecento casi di morte riconducibili all'amianto lavorato nello stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria) dell'Eternit. Il procuratore generale, Francesco Saluzzo, ha deciso di affiancare un pm torinese ai colleghi vercellesi. Il procedimento è il prodotto di indagini svolte alcuni fa nel capoluogo piemontese. All'udienza preliminare il fascicolo venne diviso in tronconi diversi. A Napoli - città competente per la sede Eternit di Bagnoli - Schmidheiny è imputato di omicidio volontario per otto decessi: il processo è cominciato il 12 aprile. A Torino l'imprenditore risponde di due casi di omicidio colposo: per lui oggi il pm Gianfranco Colace, in sede di replica, ha ribadito la richiesta di condanna a 7 anni.