Juventus: Chiellini non si allena,assenza quasi certa

TORINO, 15 APR - Non c'è Giorgio Chiellini sul campo della 'Continassa' dove la Juventus ha iniziato l'allenamento della vigilia di Champions contro l'Ajax. Il capitano bianconero ha lasciato il training center poco prima della seduta, dopo avere seguito un programma di lavoro differenziato. C'è, invece, la conferma del recupero di Emre Can che anzi sarà titolare. Si allenano con i compagni Douglas Costa e Khedira, ma entrambi restano in dubbio.