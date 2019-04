Cinema: Cortellesi superspia contro cafoni di oggi

ROMA, 15 APR - All'apparenza mite mamma e impiegata al Ministero ma in realtà superspia, pronta a attivarsi non solo contro 'cattivi' globali, ma anche contro i cafoni violenti che ci circondano nel quotidiano. Le da vita, moltiplicandosi in 15 diverse identità, Paola Cortellesi, nell'action comedy Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani (la stessa coppia del blockbuster Come un gatto in tangenziale), dal 18 aprile con Vision Distribution in 600 copie. Nel cast anche Carla Signoris, Remo Girone, Giampaolo Morelli, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Alessandro Roja, Paola Minaccioni Emanuele Armani. Tra i bersagli della superspia ci sono l'adolescente che minaccia il professore o la mamma coatta che col telefonino in mano pretende di dare lezioni di medicina alla pediatra della figlia. "Con una storia che speriamo sia divertente - spiega Cortellesi - raccontiamo la necessità di guardarci allo specchio e agire per riacquistare il vivere civile".