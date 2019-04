Zingaretti, 18 mld dismissioni è bluff

PADOVA, 15 APR - "Nel Def si ammette che il debito pubblico del Paese salirà al 132% nel 2019, sapendo che dentro ci sono voci di bilancio che non saranno mai realizzate, come i 18 miliardi di euro per dismissioni patrimoniali". Lo ha detto a Padova il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, nel corso di un incontro elettorale. "Anche se vendono Piazza San Marco, il Colosseo e il Duomo di Milano non ci arrivano - ha aggiunto - quindi e' chiaro che si tratta di un bluff".