United: A.Sanchez torna a disposizione

ROMA, 15 APR - L'ex Alexis Sanchez è la novità principale nell'elenco dei convocati del Manchester United dall'allenatore Ole Gunnar Solskjaer per la sfida di ritorno dei quarti di Champions in programma domani sera nel Camp Nou contro il Barcellona. L'attaccante cileno, che indossò la maglia blaugrana fra il 2012 e il 2014 prima di finire all'Arsenal, potrebbe tornare in campo dopo un mese e mezzo di stop a causa di un infortunio; non saranno della partita, sempre per infortunio, invece, Ander Herrera, Eric Bailly ed Eder Valencia, assieme allo squalificato Luke Shaw. Fra i convocati dei 'Red devils' anche il terzino italiano Matteo Darmian e ovviamente l'ex juventino Paul Pogba.