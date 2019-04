Ajax: De Jong ok per sfida contro Juve

ROMA, 15 APR - Ci sono anche Frenkie De Jong, che nell'ultimo match di Eredivisie vinto in casa per 6-2 sabato pomeriggio contro l'SBV Excelsior è uscito per un problema muscolare, e lo squalificato argentino Nicolas Tagliafico, fra i convocati dall'allenatore Erfik Ten Hag per la partita di domani in Champions contro la Juve, a Torino. De Jong sabato, secondo quanto ha riferito il tecnico dei 'Lancieri' di Amsterdam, ha accusato un problema al bicipite femorale della gamba destra. Il playmaker già acquistato dal Barcellona verosimilmente sarà in campo contro la Juve nel probabile centrocampo a tre proposto dagli olandesi.