Assessore radiato, medici denunciano Pm

BOLOGNA, 15 APR - Sale di livello la 'battaglia' sulle ambulanze senza medici a Bologna. Dopo l'indagine per abuso d'ufficio sui nove componenti della commissione disciplinare che decisero la radiazione dell'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi, per una delibera sul tema, il presidente dell'ordine dei medici Giancarlo Pizza ha denunciato alla Procura di Ancona il procuratore Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini. Con l'inchiesta, a suo avviso, avrebbero 'debordato' rispetto alle loro funzioni. Pizza nell'inchiesta bolognese sulla commissione disciplinare non è indagato, ma lo sono i nove medici presenti nella seduta di dicembre che decise la radiazione di Sergio Venturi. L'assessore regionale alla Sanità fu radiato per una delibera che aveva consentito la presenza a bordo delle ambulanze dei soli infermieri specializzati, senza medici. La radiazione è stata impugnata dalla Regione Emilia-Romagna davanti alla Corte costituzionale.