Operaio muore schiacciato da gru

MANIAGO (PORDENONE), 15 APR - Un uomo, di 47 anni, è morto questa mattina all'alba dopo essere rimasto schiacciato dalla gru che stava manovrando. L'incidente sul lavoro è avvenuto in una industria che si occupa di meccanica di precisione, a Maniago (Pordenone), in via Francesco Petrarca. Attorno alle 6, poco dopo l'apertura dei cancelli, la vittima - un cittadino italiano, residente poco distante - stava spostando un carico molto pesante quando la gru è caduta e lui è rimasto schiacciato; è morto poco dopo per le ferite riportate, nonostante i tempestivi soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri della stazione di Maniago e gli ispettori dell'Azienda sanitaria: il cantiere è stato posto sotto sequestro.(ANSA).