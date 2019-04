Riprese le ricerche di Samira Sbiaa

TORINO, 15 APR - Sono riprese questa mattina, su ordine della procura di Ivrea, le ricerche di Samira Sbiaa, la donna originaria del Marocco scomparsa 17 anni fa quando aveva 32 anni. I carabinieri sono tornati nella casa di via Petrarca a Settimo Torinese per ripulire il cortile e l'alloggio che la donna condivise con l'allora marito, Salvatore Caruso, ora indagato per omicidio. La coppia era sposata da due anni quando Sabira Sbiaa è scomparsa nel nulla. Gli investigatori, dopo la pulizia della casa, effettueranno poi delle ricerche con georadar e con l'ausilio di cani molecolari.