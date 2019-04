Golf: Masters, Woods "Vittoria tra le più importanti"

ROMA, 14 APR - "E' una delle vittorie più importanti e difficili della carriera. Certamente bellissima ed emozionante, arrivata davanti alla mia famiglia. Non potevo chiedere di meglio. Un Tiger Woods emozionato commenta così l'ennesima impresa di una carriera strepitosa, arrivata nell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament di golf. "Sono davvero fortunato - ha sottolineato il californiano -. Dopo i problemi alla schiena ho pensato di smettere e invece oggi sono qui a festeggiare. E' una giornata bellissima". "The Big Cat", come da tradizione, ha ricevuto la "Green Jacket", simbolo del torneo, da Patrick Reed, vincitore del Masters 2018.