Da Lady D a Caterina di Russia, le regine fanno sognare

ROMA, 14 APR - Dall'imperatrice Caterina di Russia, a Victoria, da Elisabetta I a Maria Stuarda fino a Elisabetta II e Grace di Monaco e Lady Diana. Scettro e corona hanno fatto sognare intere generazioni dal cinema alla tv, dove continuano a comandare con film e serie dedicate alle grandi protagoniste femminili che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia. The Crown ha trovato la sua principessa: la serie sulla famiglia reale britannica (che nei prossimi mesi debutterà con la terza stagione) ha scelto la giovane attrice Emma Corrin per il ruolo di Lady Diana. L'attrice inglese, praticamente esordiente, apparirà a partire dalla quarta. Helen Mirren dopo l'oscar per The Queen (2006) con la sua interpretazione al cinema di Elisabetta II, per la tv sarà l'imperatrice Caterina di Russia, nella serie Caterina La Grande. Una produzione originale Sky e Hbo, ambientata nella sfarzosa ma politicamente spietata corte russa del 18/o secolo. In Italia la vedremo su Sky Atlantic in autunno e sarà in 4 parti.