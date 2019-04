Alberoni, temo per democrazia italiana

TORINO, 14 APR - "Ho deciso di candidarmi con voi di Fratelli d'Italia perché ho paura per la democrazia italiana che è in pericolo e va difesa". Così, tra gli applausi, il sociologo Francesco Alberoni ha aperto il suo intervento alla Conferenza programmatica di FdI, che ha concluso i suoi lavori al Lingotto di Torino. In un collegamento video è intervenuto anche Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo, presidente del Sindacato Militari Italiani, che ha ricordato il carabiniere ucciso ieri in provincia di Foggia. "Vincenzo Di Gennaro caduto nel servire il suo Paese porta in alto la nostra bandiera, simbolo dei nostri valori che esisteranno sempre". Al termine dell'intervento, la platea ha tributato a De Caprio una standing ovation. E in tanti, tra il pubblico degli oltre 2000 delegato accorsi a Torino, hanno urlato lo slogan da stadio "un Capitano, c'è solo un Capitano...". Coro al quale 'Capitano Ultimo', ha risposto, sempre via video, alzandosi con la mano sul cuore.